Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,67 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA im vergangenen Quartal 17,18 Milliarden PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 16,86 Milliarden PLN umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,81 PLN gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 8,00 Milliarden PLN ausgegangen.

Redaktion finanzen.at