Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 408,8 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 408,5 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at