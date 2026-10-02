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02.10.2026 06:31:29
Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig wurden 508,9 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex 504,9 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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