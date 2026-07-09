Flier Aktie
WKN DE: A418XS / ISIN: JP3826330007
|
09.07.2026 21:20:01
PPA vs ARKX Aerospace ETF Showdown: Which ETF Is the High Flier for 2026?
Investors choosing between Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:PPA) and ARK Space & Defense Innovation ETF (NYSEMKT:ARKX) may weigh the lower costs of PPA against the more aggressive, technology-focused strategy of ARKX.Both funds target the final frontier, but they take different trajectories. Invesco Aerospace & Defense ETF tracks a concentrated index of domestic aerospace and defense companies, providing exposure to traditional military contractors. In contrast, ARK Space & Defense Innovation ETF is an actively managed fund that casts a wider, more speculative net across orbital and suborbital technologies.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flier Inc. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Flier Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flier Inc. Registered Shs
|405,00
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.