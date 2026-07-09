Flier Aktie

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WKN DE: A418XS / ISIN: JP3826330007

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09.07.2026 21:20:01

PPA vs ARKX Aerospace ETF Showdown: Which ETF Is the High Flier for 2026?

Investors choosing between Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:PPA) and ARK Space & Defense Innovation ETF (NYSEMKT:ARKX) may weigh the lower costs of PPA against the more aggressive, technology-focused strategy of ARKX.Both funds target the final frontier, but they take different trajectories. Invesco Aerospace & Defense ETF tracks a concentrated index of domestic aerospace and defense companies, providing exposure to traditional military contractors. In contrast, ARK Space & Defense Innovation ETF is an actively managed fund that casts a wider, more speculative net across orbital and suborbital technologies.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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