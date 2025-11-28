PPB Group Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PPB Group Bhd Registered hat sich am 27.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,150 MYR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,38 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PPB Group Bhd Registered 1,35 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at