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28.05.2026 06:31:29
PPB Group Bhd Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PPB Group Bhd Registered hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 MYR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,29 Milliarden MYR – das entspricht einem Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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