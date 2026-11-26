PPB Group Bhd Registered hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,140 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PPB Group Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 2,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at