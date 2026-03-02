PPB Group Bhd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PPB Group Bhd Registered präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,24 MYR. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,34 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,920 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte PPB Group Bhd Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,860 MYR vermeldet.

PPB Group Bhd Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,43 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,39 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at