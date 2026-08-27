PPB Group Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PPB Group Bhd Registered hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,36 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,32 Milliarden MYR.

Redaktion finanzen.at