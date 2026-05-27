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27.05.2026 06:31:29
PPDAI Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PPDAI Group A hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PPDAI Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 463,6 Millionen USD im Vergleich zu 480,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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