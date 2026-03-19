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19.03.2026 06:31:28

PPDAI Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PPDAI Group A hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,30 Prozent auf 426,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 480,8 Millionen USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,34 USD. Im Vorjahr waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,89 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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