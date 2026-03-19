|
19.03.2026 06:31:28
PPDAI Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PPDAI Group A hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,30 Prozent auf 426,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 480,8 Millionen USD gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,34 USD. Im Vorjahr waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,89 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!