PPDAI Group A lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PPDAI Group A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 379,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 487,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at