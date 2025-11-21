PPDAI Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PPDAI Group A ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PPDAI Group A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PPDAI Group A 490,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 457,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at