PPG Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PPG Industries hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,00 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,08 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at