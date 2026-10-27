PPG Industries Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - PPG Industries Inc. (PPG) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $473 million, or $2.12 per share. This compares with $444 million, or $1.96 per share, last year.

Excluding items, PPG Industries Inc. reported adjusted earnings of $502 million or $2.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.6% to $4.353 billion from $4.082 billion last year.

PPG Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $473 Mln. vs. $444 Mln. last year. -EPS: $2.12 vs. $1.96 last year. -Revenue: $4.353 Bln vs. $4.082 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 7.90 To $ 8.10

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