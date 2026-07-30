PPG Industries präsentierte Quartalsergebnisse

PPG Industries lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,50 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,20 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at