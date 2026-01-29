PPG Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PPG Industries äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,91 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,94 USD. Im letzten Jahr hatte PPG Industries einen Gewinn von 4,75 USD je Aktie eingefahren.

PPG Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at