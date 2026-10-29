PPG Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PPG Industries hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 USD, nach 2,00 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at