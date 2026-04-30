PPG Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PPG Industries veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,63 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PPG Industries mit einem Umsatz von insgesamt 3,93 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at