Adarna Energy Aktie
WKN DE: A0YFM7 / ISIN: US27922P2011
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27.05.2026 15:12:19
PPH vs. IXJ: A Pure Pharma Bet Against the Entire Global Healthcare Ecosystem
The VanEck Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH) provides targeted exposure to drug manufacturers, while the iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) offers a broader reach across the international medical industry including biotechnology and equipment.Investors looking for healthcare exposure often choose between niche industry funds and broad sector trackers. This comparison looks at how PPH targets the pharmaceutical sub-sector versus how IXJ captures a wider array of medical companies across global markets.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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