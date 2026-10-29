PPI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PPI hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PPI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 264,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 908,0 Millionen SEK im Vergleich zu 248,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at