PPI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PPI hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,600 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 306,22 Prozent auf 888,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at