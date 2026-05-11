PPL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PPL hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PPL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,78 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at