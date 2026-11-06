PPL Corporation Announces Advance In Q3 Profit

(RTTNews) - PPL Corporation (PPL) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $367 million, or $0.49 per share. This compares with $318 million, or $0.43 per share, last year.

Excluding items, PPL Corporation reported adjusted earnings of $411 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.5% to $2.497 billion from $2.239 billion last year.

PPL Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $367 Mln. vs. $318 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.43 last year. -Revenue: $2.497 Bln vs. $2.239 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.92 To $ 1.96

PPL also announced a 2027 earnings forecast range of $2.06 to $2.14 per share with a midpoint of $2.10 per share.