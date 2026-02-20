PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|
20.02.2026 13:46:59
PPL Corporation Q4 Profit Rises
(RTTNews) - PPL Corporation (PPL) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $266 million, or $0.36 per share. This compares with $177 million, or $0.24 per share, last year.
Excluding items, PPL Corporation reported adjusted earnings of $305 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.8% to $2.274 billion from $2.211 billion last year.
PPL Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $266 Mln. vs. $177 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.24 last year. -Revenue: $2.274 Bln vs. $2.211 Bln last year.
