PPL Aktie

PPL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 13:46:59

PPL Corporation Q4 Profit Rises

(RTTNews) - PPL Corporation (PPL) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $266 million, or $0.36 per share. This compares with $177 million, or $0.24 per share, last year.

Excluding items, PPL Corporation reported adjusted earnings of $305 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $2.274 billion from $2.211 billion last year.

PPL Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $266 Mln. vs. $177 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.24 last year. -Revenue: $2.274 Bln vs. $2.211 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PPL Corp.

mehr Nachrichten