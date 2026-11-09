|
09.11.2026 06:31:29
PPL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PPL veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PPL 0,430 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat PPL im vergangenen Quartal 2,50 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PPL 2,24 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!