PPL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PPL veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PPL 0,430 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat PPL im vergangenen Quartal 2,50 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PPL 2,24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at