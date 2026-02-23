PPL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PPL hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PPL 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,21 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,27 Milliarden USD ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,409 USD sowie einen Umsatz von 2,48 Milliarden USD prognostiziert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,59 USD gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,46 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,04 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 9,05 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at