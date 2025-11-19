PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|
19.11.2025 13:16:23
PPL Subsidiary Plans $1 Bln Private Offering Of Exchangeable Senior Notes Due 2030
(RTTNews) - PPL Capital Funding, Inc., a wholly-owned subsidiary of PPL Corp. (PPL), an energy and utility holding company, on Wednesday it plans to offer $1 billion in Exchangeable Senior Notes due 2030 in a private placement.
The company intends to use the net proceeds to repay short-term debt and for general corporate purposes.
The company also expects to grant initial purchasers a 13-day option to buy up to an additional $150 million of notes.
The senior, unsecured notes will be fully and unconditionally guaranteed by PPL and will bear interest payable semiannually. The notes mature on December 1, 2030, unless earlier exchanged, redeemed, or repurchased.
The company said the notes cannot be redeemed until December 5, 2028, after which redemption requires PPL's stock to trade at least 130% above the exchange price for the required period.
Upon exchange, the company will pay cash up to the principal and settle any excess in cash, PPL stock, or both, with exchanges allowed only under certain conditions before September 1, 2030, and at any time thereafter until the day before maturity.
In the pre-market trading, PPL is 0.49% lesser at $36.31 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPL Corp.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: PPL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PPL-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: PPL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
17.10.25
|S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.10.25
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PPL Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PPL Corp.
|30,90
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.