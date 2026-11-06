PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
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06.11.2026 18:05:19
PPL Targets Up to 9% EPS Growth With $25 Billion Investment Plan
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Nachrichten zu PPL Corp.
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06.11.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.11.26
|Ausblick: PPL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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30.10.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.10.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPL von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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16.10.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Papier PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PPL von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PPL Corp.
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