PPL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PPL lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PPL ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,24 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at