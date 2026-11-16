PPLA Participations hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PPLA Participations gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,1 Millionen EUR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at