PPLA Participations präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PPLA Participations lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,1 Millionen EUR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at