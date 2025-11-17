PPLA Participations veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PPLA Participations hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 166,67 Prozent auf 0,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at