PPLA Participations veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PPLA Participations gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 56,25 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen EUR gegenüber 0,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at