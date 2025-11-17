PPLA Participations: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PPLA Participations hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 166,67 Prozent auf 0,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at