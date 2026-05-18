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18.05.2026 06:31:29
PPLA Participations zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PPLA Participations lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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