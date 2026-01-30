PPX Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PPX Mining hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at