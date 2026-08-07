PQ Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PQ Group lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 250,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at