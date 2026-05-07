PQ Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PQ Group präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PQ Group ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 215,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 162,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at