Pr A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pr A hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Pr A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 MXN je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pr A 108,5 Millionen MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,1 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at