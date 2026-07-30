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30.07.2026 06:31:29
Pr A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pr A hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Pr A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 MXN je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Pr A 108,5 Millionen MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,1 Millionen MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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