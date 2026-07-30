Pr B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pr B hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pr B ein Ergebnis je Aktie von 0,180 MXN vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,5 Millionen MXN – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pr B 104,1 Millionen MXN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at