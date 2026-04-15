PR TIMES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PR TIMES präsentierte in der am 13.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf 27,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PR TIMES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 177,73 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 83,17 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat PR TIMES im vergangenen Geschäftsjahr 9,55 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PR TIMES 8,00 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at