PR TIMES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PR TIMES hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,86 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,52 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at