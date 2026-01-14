|
PR TIMES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PR TIMES hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
