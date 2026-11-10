PRA Group Aktie
WKN DE: A12ELV / ISIN: US69354N1063
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10.11.2026 14:23:33
PRA Group: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, PRA Group (NASDAQ:PRAA) announced that disciplined cost management helped drive trailing 12-month adjusted EBITDA, a measure of cash-oriented operating profit, up 9% year over year. Debt buyers rely on tight expense controls and selective portfolio purchasing to maintain returns across shifting credit cycles. Three key takeaways from management explain how these operational moves position the business for the long term.
Management is prioritizing net returns by redirecting capital away from a competitive U.S. market and toward European debt portfolios. European cash collections exceeded internal expectations by 3% during the quarter, supporting the strategic pivot.
Operational restructuring has eliminated more than 215 corporate roles since October 2025, trimming overhead staffing by over 25%. These workforce reductions cut third-quarter compensation and benefits expenses by 11% year over year, establishing a lower cost base for future operations.
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21.10.26
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