05.11.2025 06:31:28
PRA Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PRA Group hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -10,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 311,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 287,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
