PRA Group Aktie
WKN DE: A12ELV / ISIN: US69354N1063
|
26.02.2026 22:38:51
PRA Group Inc. Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - PRA Group Inc. (PRAA) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $56.52 million, or $1.46 per share. This compares with $18.45 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.7% to $333.39 million from $293.23 million last year.
PRA Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.52 Mln. vs. $18.45 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $0.47 last year. -Revenue: $333.39 Mln vs. $293.23 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PRA Group Inc
|
25.02.26
|Ausblick: PRA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: PRA Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25