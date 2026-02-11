Prabha Energy Private: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Prabha Energy Private ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prabha Energy Private die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 10,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at