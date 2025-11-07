Prabha Energy Private präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prabha Energy Private präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Prabha Energy Private ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,7 Millionen INR – ein Plus von 82,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prabha Energy Private 9,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at