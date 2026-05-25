Prabha Energy Private stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prabha Energy Private hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Prabha Energy Private -0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 10,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,050 INR beziffert, während im Vorjahr -0,110 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,75 Prozent auf 61,08 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,47 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at